Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Ulaşımı Etkiliyor (3)

Bolu Dağı'nda Kar Ulaşımı Etkiliyor (3)

1 saat önce

BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDIBolu Dağı'nda yoğun kar yağışı devam ederken, D-100 karayolunun Düzce tarafı Kaynaşlı mevkiinde TIR'ların Ankara yönüne geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı'nda Kar Ulaşımı Etkiliyor (3), System.String[]
BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDI

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı devam ederken, D-100 karayolunun Düzce tarafı Kaynaşlı mevkiinde TIR'ların Ankara yönüne geçişine izin verilmiyor. D-100 Karayolu'nun Bolu yönünde ise TIR'lar bekletilerek takip mesafesinin azaltılması için belirli aralıklarla gönderiliyor. Düzce tarafında yol kenarında bekleyen TIR sürücülerine Kızılay Batı Karadeniz Bölge Lojistik ve Afet Merkezi tarafından sıcak çay, kahve, çorba ve kek dağıtıldı.

Kızılay görevlisi Nilüfer Öztürk, "Türk Kızılay'ı Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi olarak her türlü organizasyona hazırız. Şu anda yolumuz kapalı ve buna dayalı olarak yolda kalan vatandaşlarımıza sıcak ikramlar veriyoruz. Çay, çorba, kahve, bir yandan da kek ikram ediyoruz. Yol açılana kadar hizmetimiz devam edecek" dedi.

Karayolları ekiplerinin beyaza bürünen yolda kar küreme çalışmaları sürüyor. Yolda küçük araçların geçişi ise sorunsuz şekilde sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:23 Kaynak: DHA

Düzce, Bolu, Kar, Güncel
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