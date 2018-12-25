Bolu Dağı'nda Kar ve Sis
50 dakika önce
BOLU Dağı'nın TEM ile D-100 yolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.
BOLU Dağı'nın TEM ile D-100 yolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Sis yüzünden görüş mesafesi, 40- 50 metreye kadar düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.
TEM ve D-100 yolunun Bolu
Dağı geçişlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle D-100 yolunun Elmalık
, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere
mevkileri ile TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40- 50 metreye kadar düşerken, sürücüler, araçlarıyla yavaş gitmeye dikkat etti. Polis
ekipleri de güzergah üzerindeki noktalarda hazır bekledi. - Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:51 Kaynak: DHA
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