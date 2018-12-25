Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar ve Sis

Bolu Dağı'nda Kar ve Sis

47 dakika önce

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı yavaşlattı.

Bolu Dağı'nda Kar ve Sis, System.String[]
Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı yavaşlattı. TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ile TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40-50 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır bekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:28 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Kar, Bolu, Güncel
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