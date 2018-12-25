Bolu Dağı'nda Kar ve Sis
47 dakika önce
Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı yavaşlattı.
Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı yavaşlattı. TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ile TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40-50 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır bekledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:28 Kaynak: DHA
Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz