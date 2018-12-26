Bolu Dağı'nda Kar ve Sis
38 dakika önce
BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı yavaşlattı.
BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu
geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı yavaşlattı.
TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu
Dağı geçişlerinde dün sabah başlayan kar yağışı aralıklarla gün boyu ve gece de sürdü. Bugün sabah saatlerinde de etkili olan kar nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Zaman zaman yol da beyaza büründü. Sürücüler, özellikle D-100 Karayolu'nun Elmalık
, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere
mevkiilerinde zorlandı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sis en fazla Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgede zorluk yaşattı. Sürücüler sisin etkili olduğu yerlerde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar açılarak, görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:52 Kaynak: DHA
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