Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar ve Sis

Bolu Dağı'nda Kar ve Sis

42 dakika önce

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı yavaşlattı.

Bolu Dağı'nda Kar ve Sis, System.String[]
BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar yağışı başladı. Bolu Dağı'ndaki yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, güzergahta buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sis, en fazla Seymenler ve Bakacak mevkiinde etkili oldu. Sürücüler, bu bölgede araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:39 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Kar, Bolu, Güncel
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