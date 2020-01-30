Bolu dağı'nda kar ve sis - Son Dakika
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Bolu dağı'nda kar ve sis

12 dakika önce

Bolu Dağı'nda kar ve sisBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda kar ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede hafif şekilde aralıklarla kar yağışı da etkili olurken, ulaşımda yavaşlama olsa da aksama yaşanmıyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede ayrıca hafif şekilde aralıklarla kar yağışı da etkili oldu. Kar yağışının hafif şekilde olması nedeniyle trafikte aksama yaşanmadı. Ancak sürücüler sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu dağı'nda kar ve sis

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:04 Kaynak: DHA
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