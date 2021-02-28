Bolu Dağı'nda kar ve sis - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar ve sis

28.02.2021 12:39
Bolu Dağı'nda kar ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda aracın kullandığı yolda, kar yağışı trafikte aksamaya yol açacak düzeye ulaşmadı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede ayrıca yoğun sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.


Bolu Dağı'nda kar ve sis
Bolu Dağı'nda kar ve sis
Bolu Dağı'nda kar ve sis
Bolu Dağı'nda kar ve sis
Bolu Dağı'nda kar ve sis
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar ve sis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar ve sis - Son Dakika
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