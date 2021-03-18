SAMSUN Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu - Son Dakika

SAMSUN Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
18.03.2021 15:33
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili olduBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu.
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Trafiği aksatmayan kar yağışıyla birlikte, bölgede yoğun sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.
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