Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis ulaşımı etkiledi.
Bolu Dağı'nda gece başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Sürücüler, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.
Karayolları ekipleri de bölgede karla mücadele çalışması başlatırken, trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde ise sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye düştü.
Bolu Dağı'nın her iki yönünü kullanan sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerliyor.
Düzce kent merkezinde de yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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