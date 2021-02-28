Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika

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Düzce kent merkezinde de yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bolu Dağı'nın her iki yönünü kullanan sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde ise sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye düştü.

Karayolları ekipleri de bölgede karla mücadele çalışması başlatırken, trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sürücüler, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis ulaşımı etkiledi.

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