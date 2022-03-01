Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

01.03.2022 09:16
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar hafif şekilde aralıklarla devam ederken, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde ise sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Güzergahta buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapan Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla yolda dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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