Bolu Dağı'nda sis etkisini artırdı - Son Dakika

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişi ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, Kaynaşlı mevkisinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Güzergahta görev yapan polis ile Karayolları ekipleri, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıyor.
Yetkililer, bölgede akşam etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı, sürücülere yanlarında çeki halatı ve zincir bulundurmalarını tavsiye ediyor.
Kaynak: AA
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