Bolu Dağı'nda kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Bölgede önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Dağkent, Abant Kavşağı, Seymenler, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere, Bakacak ve Taşaltı mevkilerinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Kar ve tipi nedeniyle sürücüler, trafikte dikkatli ve yavaş ilerliyor.

Kar küreme ve tuzlama araçlarıyla her iki yönde çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun mesai harcıyor.

D-100 kara yolunda ulaşım, her iki istikamette tek şeritten sağlanırken trafik ekipleri, Bolu Dağı geçişinde ulaşımın aksamaması için sürücüleri uyarıyor.