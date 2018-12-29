Bolu Dağı'nda Kar Yağışı
1 saat önce
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı.
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu
ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı.
D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu
Dağı geçişinde öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da hem TEM hem de D-100 geçişlerinde yollar açık tutuluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:05 Kaynak: DHA
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