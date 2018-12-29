Bolu Dağı'nda Kar Yağışı
55 dakika önce
Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı.
Bolu
Dağı'nın D-100 Karayolu
ve TEM otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı.
D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da hem TEM hem de D-100 geçişlerinde yollar açık tutuluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:18 Kaynak: DHA
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