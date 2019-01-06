Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

33 dakika önce

BOLU'da, TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

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BOLU'da, TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

TEM yolu ve D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolun karla kaplanmasını önlüyor. Polis ekipleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Kar yağışının gün boyu ve Salı gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:15 Kaynak: DHA

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