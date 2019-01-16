Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

1 saat önce

BOLU/ Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

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BOLU/ Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Bölgede iki gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkileriyle D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tedbir alan Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün yollarına devam edemeyen ve park alanlarında bekleyen tır ve tankerlerin sürücüleri de araçlarının üzerinde biriken karı temizleyerek, yola çıkmaya başladı.

Ulaşımın normal olarak sağlandığı güzergahlarda trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, kar yağışı Bolu kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:44 Kaynak: AA

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