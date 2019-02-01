Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

2 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nde gece başlayan sağanak, yerini öğle saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkinde etkili oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu güzergahta kara yolu ekipleri, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücülerden kar yağışına karşı dikkatli olmalarını, kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkılmaması gerektiğini, aşırı hız, hatalı sollama ve yakın takip yapmamalarını ve trafik işaretçilerine uymalarını istedi.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:08 Kaynak: AA

Elmalık, Bolu, Kar, Güncel
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