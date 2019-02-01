Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

1 saat önce

100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı, System.String[]
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak,  Karanlıkdere, Seymenler mevkilerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, yolun beyaza bürünmemesi için çalışmalarını sürdürürken, polis de sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:26 Kaynak: DHA

Bolu, Kar, Güncel
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