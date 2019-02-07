Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

30 dakika önce

100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Bölgede gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde etkili oluyor.

Kara yolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda uyarırken, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı güzergahını kullanmamasını istedi.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Sabah, Anadolu Otoyolu, Kar, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü Beklenen Kar Yağışı Bulgaristan'dan Trakya'ya Giriş Yaptı

Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 11:00:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]