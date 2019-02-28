Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

42 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı Tüneli kesiminde iki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Otoyolun Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Gişeleri arasında bulunan 23 kilometrelik bölümünde, kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta 13 karla mücadele aracıyla kar küreme ve tuzlama çalışmasını yürütüyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise güzergahtaki sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimindeki araç trafiği "drone" ile havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:56 Kaynak: AA

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