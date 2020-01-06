Bolu Dağı'nda kar yağışı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı

6 saat önce

BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

Bolu Dağı'nda kar yağışı, System.String[]

BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da aksama yaşanmadı.

Bolu'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde sol şerit beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu'nda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.


D-100 Karayolu, Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
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