Bolu Dağı'nda kar yağışı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı

7 saat önce

BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.

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BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.

Bolu'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı.


İstanbul, Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
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