Bolu dağı'nda kar yağışı - Son Dakika
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Bolu dağı'nda kar yağışı

6 saat önce

Bolu Dağı'nda kar yağışıBOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlatsa da aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlatsa da aksama yaşanmadı.

Bolu'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bolu dağı'nda kar yağışı

İstanbul, Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:14 Kaynak: DHA
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