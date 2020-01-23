Bolu dağı'nda kar yağışı - Son Dakika
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Bolu dağı'nda kar yağışı

6 saat önce

Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDUBolu'da sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu.

Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU

Bolu'da sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı özellikle öğle saatlerine doğru şiddetini artırdı. Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar kent merkezinde özlenen kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Bolu dağı'nda kar yağışı

Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:42 Kaynak: DHA
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