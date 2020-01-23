Bolu dağı'nda kar yağışı - Son Dakika

Bolu dağı'nda kar yağışı
6 saat önce
Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDUBolu'da sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:42 Kaynak: DHA
Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)
KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU
Bolu'da sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı özellikle öğle saatlerine doğru şiddetini artırdı. Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar kent merkezinde özlenen kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.
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