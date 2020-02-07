Bolu dağı'nda kar yağışı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

BOLU DAĞI TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolun İstanbul yönü TIR'ların geçişine kapatılırken, Ankara yönüne ise izin verildi. Ayrıca polis ekipleri, kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermedi. Araçlar TEM yoluna yönlendirildi.