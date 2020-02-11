Bolu dağı'nda kar yağışı - Son Dakika
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Bolu dağı'nda kar yağışı

6 saat önce

Bolu Dağı'nda kar yağışıBOLU Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, yavaşlayan ulaşımda aksama meydana gelmedi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, yavaşlayan ulaşımda aksama meydana gelmedi.

Bolu'da, dün duran kar yağışı bu sabah saatlerinde yeniden başladı. Kar yağışı nedeniyle İstanbul ile Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşım yavaşladı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. Bölgede ulaşım aksamazken, Karayolları ekipleri D-100 yolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı.

Bolu dağı'nda kar yağışı

Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
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