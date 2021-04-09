BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Son Dakika

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Tablo hiç olmadığı kadar ağırlaştı! Gözlerin çevrildiği Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah da devam etti. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, kar yağışı ulaşımı aksatacak seviyeye ulaşmadı.

Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve hafif şekilde aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı. Kar yolda tutmazken, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda 10 santimetreyi bulurken, yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı.