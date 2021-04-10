BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişinde kar yağarken, ulaşımı aksatacak seviyeye ulaşmadı.

Bolu Dağı'nda perşembe akşamı başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, tuzlama çalışması yaptı. Kar, yolda tutmazken, yeşil alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı. Bölgede ayrıca yer yer sis de etkili oldu. Sis Bolu Dağı'nın bazı noktalarında görüş mesafesini düşürdü.