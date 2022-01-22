BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Son Dakika

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 karayolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, yolların açık olması nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, nedeniyle yollarda olumsuzluk yaşanmadı. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, araçlarıyla yavaş ilerledi.