Bolu Dağı'nda kar yağışı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda kar yağışı

11.04.2022 23:04

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı başladı.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 ve TEM yollarının Bolu Dağı geçişinde, gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 900 rakımlı Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla araçların geçişinde sorun yaşanmadı.


Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı! Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı - Son Dakika


Son Dakika
23:12 Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı
23:10 Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı!
23:03 Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor
23:01 Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
22:56 Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu!
22:03 Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu
21:39 Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
20:48 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
20:48 Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 23:20:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement