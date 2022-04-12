BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

12.04.2022 11:17

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı başladı.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 ve TEM yollarının Bolu Dağı geçişinde, gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 900 rakımlı Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar rahat ilerledi.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Son Dakika


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