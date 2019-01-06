Bolu Dağı'nda Kar Yağışı (2)
51 dakika önce
KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜBolu'daki kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu.
KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ Bolu
'daki kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Şehrin tüm cadde ve sokakları, beyaz örtüyle kaplandı. Kar
kalınlığı, yeşil alanlarda 20 santimetre olarak ölçüldü. Bolu Belediyesi ekipleri, ara sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:15 Kaynak: DHA
Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı
İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti
Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi
Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 5 Liraya Bile Satabilecek