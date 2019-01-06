Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı (2)

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı (2)

51 dakika önce

KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜBolu'daki kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı (2), System.String[]
KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bolu'daki kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Şehrin tüm cadde ve sokakları, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı, yeşil alanlarda 20 santimetre olarak ölçüldü. Bolu Belediyesi ekipleri, ara sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:15 Kaynak: DHA

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