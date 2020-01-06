Bolu Dağı'nda kar yağışı (2) - Son Dakika

TEM'İN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR ETKİLİ OLUYORBolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor.
TEM'İN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR
Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun şekilde yağan kar nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
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6.1.2020 19:04:35. #1.11#
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