Bolu Dağı'nda kar yağışı (2) - Son Dakika

TEM'İN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR

Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun şekilde yağan kar nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.