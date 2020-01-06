Bolu Dağı'nda kar yağışı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı (2) - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

6 saat önce

TEM'İN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR ETKİLİ OLUYORBolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı (2), System.String[]

TEM'İN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR

Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun şekilde yağan kar nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.


TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:46 Kaynak: DHA
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