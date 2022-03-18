BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI - Son Dakika
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BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI

18.03.2022 16:25

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde yoğun kar yağışı sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 32 araç çarpışırken, 5 kişi yaralandı.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde yoğun kar yağışı sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 32 araç çarpışırken, 5 kişi yaralandı. Yol bir süre ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 15.15 sıralarında, Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu Kaynaşlı Darıyeri mevkisinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sırasında araçların kayması sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Ankara istikametinde 5 TIR, 2 otomobil, İstanbul istikametinde ise 14 TIR, 8 otomobil, 1 otobüs ve 2 minibüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiye ilk müdahalede bulundu.

Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Geriden gelen araçlar, Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar yol kenarına alınırken, bazı araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat sonra her iki istikamette de ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Ekiplerin, hasar gören araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI
BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI
BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI
BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI
BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI
BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI
BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI
BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI
BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI
BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI
BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU DAĞI'NDA 32 ARAÇ ÇARPIŞTI - Son Dakika
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