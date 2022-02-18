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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

18.02.2022 15:08
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

Bölgede sabah etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.

Kar, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü güzergahta, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Abant, Kartalkaya, Topuk ve Karduz yaylalarında da kar etkili oluyor.

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Toros Dağları, Abant, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika
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