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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI - Son Dakika

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

18.02.2022 23:40

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı etkili olmaya başlarken, Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı etkili olmaya başlarken, Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış, ulaşımı aksatacak boyuta ulaşmadı. Karayolları ekipleri kar yağışının başlamasıyla birlikte güzergahlarda çalışma yaptı. Kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılarak ulaşımın aksamaması sağlandı.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

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Toros Dağları, Ankara, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI - Son Dakika
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