Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış, ulaşımı aksatacak boyuta ulaşmadı. Karayolları ekipleri kar yağışının başlamasıyla, güzergahlarda çalışma yaptı. Kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama yapılarak ulaşımın aksamaması sağlandı.