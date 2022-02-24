Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

24.02.2022 14:02

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış, ulaşımı aksatacak boyuta ulaşmadı. Karayolları ekipleri kar yağışının başlamasıyla, güzergahlarda çalışma yaptı. Kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama yapılarak ulaşımın aksamaması sağlandı.


Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
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Toros Dağları, Ankara, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika
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