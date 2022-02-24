Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

24.02.2022 14:08
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

Bölgede sabah etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü güzergahta, polis de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Topuk ve Karduz yaylalarında da kar etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika


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