Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

11.04.2022 19:05

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başlarken, sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başlarken, sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Gece etkisinin artırması beklenen kar yağışına karşı karayolları ekipleri hazır bekliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli seyretmelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika
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