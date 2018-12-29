Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı
20 dakika önce
BOLU/ Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
BOLU/ Anadolu Otoyolu
ile D-100 kara yolunun Bolu
Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
D-100 kara yolunun, Abant Kavşağı, Elmalık
, Bakacak, Karanlıkdere
, Bıçkıyanı, Kardüz, Topuk Yaylası
civarı ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile 2. ve 3. viyadükler kesiminde kar yağışı görülüyor.
Karayolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması ve buzlanma oluşmaması için bölgede bekliyor.
Bolu ve Düzce
Emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyaran ekipler, yoğun bir kar yağışı olması durumunda kış lastiği olmayan araçların bölgeden geçişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:20 Kaynak: AA
Saniyeler Önce Terk Ettiği TIR Çığ Altında Kaldı, Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı
Aleyna Tilki Kar Görünce Kendini Yerden Yere Attı
Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık
Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü