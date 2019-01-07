Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

45 dakika önce

100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimlerinde kar yağışı başladı.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimlerinde kar yağışı başladı.

Bölgede gün içinde etkisini yitiren kar yağışı akşam saatlerinde yeninden etkili olmaya başladı.

D-100 kara yolunun, Abant Kavşaığı, Elmalık, Seymenler, Karanlıkdere, Taşaltı ve Bakacak mevkisinde etkili olan kar yağışı zaman zaman yol üzerinin beyazlamasına neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetre olduğu bölgede polis ekipleri, sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarırken, kara yolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun ise Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu dağı Tüneli ve Bolu Dağı Viyadükleri kesimlerinde etkili oluyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının yolda birikmemesi ve buzlanma olmaması için karayolları ekipleri bölgede sürekli kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:26 Kaynak: AA

Bolu, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede! Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 5 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 22:11:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]