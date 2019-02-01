Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

9 dakika önce

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladıBolu'da, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu'da, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkilerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, yolun beyaza bürünmemesi için çalışmalarını sürdürürken, polis de sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:04 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Bolu, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı

ÖSYM'den Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi İçin Yeni Düzenleme CHP'de Kadıköy Krizi Bitmiyor! Skandal Paylaşımlara Rağmen Kılıçdaroğlu, Odabaşı'nda Israrcı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 15:13:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]