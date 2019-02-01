Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı
9 dakika önce
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladıBolu'da, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu
Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu'da, D-100 Karayolu
'nun Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere
, Seymenler mevkilerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, yolun beyaza bürünmemesi için çalışmalarını sürdürürken, polis de sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:04 Kaynak: DHA
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