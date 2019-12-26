Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

6 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, özellikle Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri de bölgede karla mücadele çalışması için hazır tutuluyor.

Kış lastiği olmayan araç sürücülerini bölgeyi kullanmamaları konusunda uyaran trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istedi.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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