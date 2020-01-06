Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağışı başladı. Kar yağışı zeminde etkili olmazken yol kenarlarında etkili oluyor.



Yurdun belli bölgelerinde etkili olan kar yağışı Bolu Dağında da sabah saatlerinde tekrardan başladı. Anadolu'nun önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında kar yağşının başlaması ile birlikte karayolları ekipleri de belli noktalarda kar kürüme ve tuzlama araçları ile beklemeye başladı. Kar yağışının karayolunda etkili olması durumunda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları başlayacak. Hafif şekilde yağan kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Yetkililer yola çıkacak olan sürücülerin araçlarında kar lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundular. - DÜZCE