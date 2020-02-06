Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

16 dakika önce

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

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Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gün boyu süren sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, kara yolu ve otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oluyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Bolu Dağı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde ise zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması gerçekleştirirken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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