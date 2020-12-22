Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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