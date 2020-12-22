Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışının başlamasıyla D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkileri beyaz örtüyle kaplandı.
Sürücüler, karla kaplanan yolda yavaş ilerlemek zorunda kalıyor.
Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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