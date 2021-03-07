Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Son Dakika

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Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu yer yer sağanak yağışın yer alacağı uyarısını yapmasının ardından sabah saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

(Enes Bektaş- Selçuk Akyol/İHA)