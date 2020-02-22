Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - DÜZCE - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - DÜZCE

6 saat önce

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun, Bakacak, Karanlıkdere, mevkileri ile Anadolu Otoyolunun 3'üncü viyadük ve tünel kesiminde başladı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin de yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü bölgede, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Düzce kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - DÜZCE

Anadolu Otoyolu, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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