Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı, polis ekipleri teyakkuza geçti - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı, polis ekipleri teyakkuza geçti

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı'nda kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı ile birlikte kazalarda başladı. D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce kesiminde olumsuzluk yaşanmaması için karayolları ekipleri ve polis ekipleri teyakkuza geçti.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar yağışı uyarısı sonrasında kar Düzce'ye erken geldi. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı etkisinde kalan Düzce'de 2 günlük aranın ardından kar gece saatlerinde yeniden başladı.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçişi olan D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı karayolunda olumsuzluklara neden oldu. Yolun karlı ve kaygan olması nedeniyle Ankara istikametine gitmekten olan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolda kayarak yol kenarındaki kanala düştü. Aracı kurtarmak için polis ekipleri, jandarma ekipleri seferber oldu.

Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışmasına başladı

Gece saatlerinde D-100 karayolu Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde başlayan kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri de teyakkuza geçti. Kar küreme araçlarıyla yolda küreme çalışması yapan ekipler, Bolu Dağı'nın Ankara istikametini ve İstanbul istikametinde yolda kar birikmemesi için yoğun çalışma başlattı.

Yolda kalanlara sıcak çorba ikramı

Diyanet Vakfına bağlı ikram aracı da Bolu Dağı'nda bekleyerek yolda kalanlara ve görevlilere sıcak çorba, çay ikramı yaptı. Kaza nedeniyle Bolu Dağında kurtarma çalışması yapan polis ekiplerine, gazetecilere ve vatandaşlara vakıf görevlileri çorba ikramında bulunarak ısınmalarını sağlamaya çalıştı.