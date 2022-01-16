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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

16.01.2022 11:02

Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde hafif şekilde devam ediyor.

Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde hafif şekilde devam ediyor.

Bolu'da, dün sabah saatlerinden başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri kar kalınlığının yeşil alanlarda 30 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

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Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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